Putin diz a Scholz que UE pode pagar gás russo em euros

247, com AFP - O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta quarta-feira, 30, que a União Europeia (UE) poderá continuar pagando pelo gás russo em euros e não em rublos, como anunciado anteriormente pelo Kremlin, informou Berlim.

O porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, disse em comunicado que Putin enfatizou em telefonema com Scholz que "nada mudaria para os parceiros contratuais europeus" quando o novo sistema entrar em vigor em 1º de abril.



"O chanceler Scholz não concordou com este procedimento, mas solicitou informações por escrito para melhor entendê-lo", disse o porta-voz.



"O que o G7 acordou se mantém: as entregas de energia serão pagas exclusivamente em euros ou dólares, conforme estabelecido nos contratos", acrescentou.

