TV BRICS - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma reunião com agricultores, apoiou a proposta da União de Exportadores de criar uma bolsa de grãos do BRICS. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do Kremlin.

Eduard Zernin, chefe da União Russa de Exportadores de Grãos, propôs a criação de uma bolsa de grãos do BRICS e a formação de indicadores de preços nela. Ele observou que essa vantagem estratégica permitiria o planejamento de suprimentos de longo prazo e a confiança no objetivo de aumentar as exportações de produtos de grãos.

Recentemente, foi relatado que representantes das autoridades antimonopólio dos países do BRICS discutiram o fornecimento de grãos no Egito. O vice-chefe do Serviço Federal Antimonopólio da Rússia, Andrey Tsyganov, elogiou o papel ativo do Egito na legislação de proteção à concorrência e enfatizou a importância da cooperação bilateral e internacional na abordagem de questões estratégicas como a segurança alimentar.

