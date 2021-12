Putin diz que Rússia concluiu Nord Stream 2 e que cabe aos europeus decidir se querem energia barata

Apoie o 247

TASS – A Rússia e seus parceiros cumpriram sua tarefa de criar o Nord Stream 2, agora cabe aos europeus decidir sobre isso, disse o presidente Vladimir Putin em uma reunião na estação de aquecimento outono-inverno na quarta-feira.

Ele disse isso depois que o CEO da Gazprom, Alexey Miller, relatou que a segunda linha do gasoduto havia sido preenchida com gás técnico. "Estas são as questões que os nossos parceiros na Europa devem resolver. Agora é a vez deles. Nós e os nossos parceiros, aliás, empresas europeias, concluímos a tarefa de criar esta rota adicional. Nord Stream 2 está pronto para ir," disse o presidente.

"Gostaria de parabenizar a Gazprom e seus parceiros do projeto Nord Stream 2 pela conclusão do trabalho de criação deste grande gasoduto adicional e pelo fato de estar pronto para operação", disse Putin.

Ele ressaltou que "assim que eles (parceiros europeus) tomarem uma decisão sobre o início de sua operação, grandes volumes adicionais de gás russo fluirão imediatamente para a Europa". Putin lembrou que seriam cerca de 55 bilhões de metros cúbicos por ano.

Putin expressou confiança de que o lançamento do gasoduto Nord Stream 2 levará a uma redução nos preços do gás na Europa, inclusive para a Ucrânia.

"Isso sem dúvida afetará o preço no mercado, no local. Todos os países e consumidores desses países que consomem gás russo sentirão isso imediatamente. Isso também se aplica aos participantes econômicos e às famílias", disse Putin após o chefe da Gazprom, Alexey Miller, informou sobre a conclusão do enchimento da segunda coluna do gasoduto com gás técnico.

O chefe de estado acrescentou que "mesmo para a Ucrânia, isso (o lançamento do Nord Stream 2) levará a uma redução de preço", "porque eles levam uma quantidade significativa de gás russo ao preço de mercado europeu".

Putin observou que o preço para a Ucrânia agora é bastante alto, atingindo "mil e mais dólares por mil metros cúbicos".

"Claro, isso também afetará o preço para um país como a Ucrânia, que por razões políticas, infelizmente, se recusa a tomar diretamente o gás russo e é forçada a tomá-lo a preços tão altos", disse ele. Putin expressou confiança de que o lançamento do gasoduto afetará positivamente o preço de Kiev.