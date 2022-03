Putin diz que Rússia emergirá mais forte e sanções vão rebater no Ocidente

"No final, tudo isso levará a um aumento em nossa independência, autossuficiência e nossa soberania", disse o presidente russo em uma reunião do governo televisionada edit

(Reuters) - O presidente Vladimir Putin disse nesta quinta-feira que as sanções impostas contra a Rússia repercutiriam contra o Ocidente, inclusive na forma de preços mais altos de alimentos e energia, e que Moscou resolveria seus problemas e emergiria mais forte.

Putin disse que não havia alternativa ao que a Rússia chama de operação militar especial na Ucrânia e que a Rússia não é um país que pode aceitar comprometer sua soberania por algum tipo de ganho econômico de curto prazo.

"Essas sanções teriam sido impostas em qualquer caso", disse Putin em uma reunião do governo russo. "Existem algumas questões, problemas e dificuldades, mas no passado nós os superamos e vamos superá-los agora.

"No final, tudo isso levará a um aumento em nossa independência, autossuficiência e nossa soberania", disse ele em uma reunião do governo televisionada duas semanas depois que as forças russas invadiram a vizinha Ucrânia.

Seus comentários foram concebidos para retratar as sanções ocidentais como autodestrutivas e tranquilizar os russos de que o país pode resistir ao que Moscou chama de "guerra econômica" contra seus bancos, empresas e oligarcas empresariais.

Putin disse que Moscou - um grande produtor de energia que fornece um terço do gás da Europa - continuará cumprindo suas obrigações contratuais, embora tenha sido atingido por sanções abrangentes, incluindo a proibição de compras de petróleo dos EUA.

"Eles anunciaram que estão fechando a importação de petróleo russo para o mercado americano. Os preços lá estão altos, a inflação é sem precedentes, atingiu máximos históricos. Eles estão tentando nos culpar pelos resultados de seus próprios erros", disse ele. "Não temos absolutamente nada a ver com isso."

Reagindo contra o Ocidente, o governo russo disse anteriormente que proibiu as exportações de equipamentos de telecomunicações, médicos, automotivos, agrícolas, elétricos e tecnológicos, entre outros itens, até o final de 2022.

No total, mais de 200 itens foram incluídos na lista de suspensão de exportações, que abrangeu também vagões ferroviários, contêineres, turbinas e outras mercadorias.

'VAMOS RESOLVER ESTES PROBLEMAS'

Falando com calma, Putin reconheceu que as sanções impostas desde a invasão de 24 de fevereiro estavam sendo sentidas.

"É claro que nesses momentos a demanda das pessoas por determinados grupos de bens sempre aumenta, mas não temos dúvidas de que resolveremos todos esses problemas trabalhando com calma", disse.

"Aos poucos, as pessoas vão se orientar, vão entender que simplesmente não há eventos que não possamos encerrar e resolver."

Putin observou que a Rússia é um grande produtor de fertilizantes agrícolas e disse que haveria "consequências negativas" inevitáveis ​​para os mercados mundiais de alimentos se o Ocidente criasse problemas para a Rússia.

O seu ministro da Agricultura informou na reunião que a segurança alimentar do país está garantida.

Falando na mesma reunião, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse que a Rússia tomou medidas para limitar a saída de capital e que o país pagaria suas dívidas externas em rublos, não em dólares.

"Nas últimas duas semanas, os países ocidentais travaram essencialmente uma guerra econômica e financeira contra a Rússia", disse ele.

Siluanov disse que o Ocidente deixou de cumprir suas obrigações com a Rússia ao congelar suas reservas de ouro e moeda estrangeira. Ele estava tentando deter o comércio exterior, disse ele.

"Nessas condições, a prioridade é estabilizar a situação do sistema financeiro", disse Siluanov.