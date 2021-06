Putin e Biden se reúnem em Genebra para sua primeira cúpula bilateral

247 - O presidente russo Vladimir Putin se encontrou com seu homólogo americano, Joe Biden, nesta quarta-feira (16), em Genebra, Suíça, a poucas horas da realização de uma reunião entre eles para discutir uma ampla gama de tópicos e questões, diz a agência de notícias Russia Today.

A cúpula bilateral marca a primeira vez que os dois se encontraram desde que Biden assumiu o cargo em janeiro. O encontro - a primeira cúpula bilateral entre eles - acontece logo após Putin afirmar à NBC News, no início desta semana, que a relação entre os dois países havia “se deteriorado ao seu ponto mais baixo nos últimos anos”..

A cúpula começará com uma reunião menor, com a presença apenas dos presidentes, ao lado do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Depois disso, as discussões terão lugar entre duas delegações mais amplas.

De acordo com a RT, Yury Ushakov, assessor de Putin em questões de política externa, ressaltou que os dois chefes de Estado falarão sobre uma ampla gama de assuntos, incluindo a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e a luta contra o cibercrime. Eles também devem discutir outras áreas de cooperação, como mudanças climáticas, Ártico e Oriente Médio.

