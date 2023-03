"Putin e Xi discutiram a ordem mundial para os próximos 100 anos", diz Trump

Apoie o 247

247 - De acordo com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, durante a visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Moscou, ele discutiu com o homólogo russo, Vladimir Putin, "a ordem mundial para os próximos 100 anos", fato qualificado pelo republicano como "uma das coisas mais tristes que se pode imaginar".

"Eu me dou bem com Putin", disse Trump, em um comício em Waco, Texas, acrescentando que o presidente russo frequentemente abordava a questão da Ucrânia com ele durante seu mandato.

"Ele queria obter uma peça", indicou. "Agora parece que provavelmente acabará conseguindo tudo", concluiu. (Com RT, via Telegram).

