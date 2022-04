Putin está determinado a resolver Donbass apesar das sanções, diz chanceler austríaco após encontro com presidente russo

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, está determinado a "resolver" o problema do Donbass apesar das sanções, disse o chanceler austríaco, Karl Nehammer, nesta segunda-feira, após conversas com o líder russo em Moscou.



"Ele [Putin] confirmou claramente que as sanções são duras para a Rússia, mas a situação no Donbass, como ele disse, deve ser, por assim dizer, resolvida apesar das sanções, mesmo que sejam bastante tangíveis", disse ele em um briefing para jornalistas austríacos.



Foi o primeiro contato entre os dois líderes depois que Nehammer assumiu o cargo no final de 2021. Além disso, a visita de Nehammer foi a primeira visita de um líder da UE à Rússia desde o lançamento da operação militar especial na Ucrânia. Antes de vir a Moscou, o chanceler austríaco conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev.

Nehammer disse a Putin que Zelensky queria ter conversas com o líder russo. "Eu também disse a ele que o presidente Zelensky quer um contato direto para conversar. Nenhuma reação visível seguiu", disse.

O chanceler austríaco disse ainda que não está otimista sobre a situação na Ucrânia.

"Em geral, não tenho impressões otimistas da conversa com o presidente Putin que eu possa compartilhar com vocês", disse ele no briefing.



No entanto, sublinhou a importância da possibilidade "de ter um contato pessoal, de dizer ao presidente russo sobre a realidade da guerra, que está a decorrer, e o que pensa a União Europeia sobre ela".



"É necessário continuar a seguir este caminho", sublinhou.

