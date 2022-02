Putin ordena deslocamento de tropas às regiões separatistas da Ucrânia para 'manter a paz'

Segundo o Kremlin, as tropas ainda não foram deslocadas, mas farão "manutenção da paz" nas regiões apoiadas pela Rússia desde 2014 edit

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a mobilização de tropas em duas regiões controladas por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, depois de reconhecê-las como estados independentes. De acordo com a BBC News, o Kremlin informou que as tropas ainda não foram deslocadas, mas farão "manutenção da paz" nas regiões, que apoia desde 2014.

Os Estados Unidos e seus aliados criticaram a decisão e afirmaram que chamar a mobilização de tropas de forças de paz é "absurdo". Vários países acusaram a Rússia de criar um pretexto para desencadear uma guerra e anunciaram sanções em resposta.

“É muito importante ver agora quem é nosso verdadeiro amigo e parceiro e quem continuará a assustar a Federação Russa apenas com palavras", disse o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Os temores de uma invasão aumentaram após a Rússia reconhecer Luhansk e Donetsk como independentes.

O embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, disse que o apoio às áreas controladas pelos rebeldes na região de Donbass, no leste da Ucrânia, visa impedir "um novo banho de sangue no Donbass".

