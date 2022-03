Putin: sanções contra a Rússia prejudicam o Ocidente, cujo poder está se esvaindo

Putin chamou as alegações de ações hostis da Rússia de mentira e acusou as potências ocidentais de tentar dividir a sociedade russa edit

247, com Telegram do RT News - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as sanções de amplo alcance estão realmente atingindo os europeus e os próprios americanos, pois o planeta inteiro paga "pelas ambições do Ocidente".

Direcionando sua mensagem às populações de Estados ocidentais, Putin chamou as alegações de ações hostis da Rússia de mentira e acusou as potências ocidentais de tentar dividir a sociedade russa.

Ele acrescentou que os EUA e a UE realmente não cumpriram suas obrigações com a Rússia, congelando suas reservas.

Putin aos cidadãos das nações ocidentais

O líder russo dirigiu-se às populações de países no exterior, dizendo que os líderes estão tentando dizer às pessoas que é a Rússia que os atinge na carteira. "Isso é uma mentira... a verdade dos problemas atuais enfrentados por milhões no Ocidente é o resultado de anos de ações tomadas pelas elites dominantes de seus estados... Seus erros, miopia e ambições".

