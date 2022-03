Putin sobe o tom e diz que sanções ocidentais equivalem a uma "declaração de guerra"

Apoie o 247

247 - Em um pronunciamento após reunião com empresários, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou as sanções ocidentais adotadas até agora contra seu país como “uma declaração de guerra”. E alertou que qualquer tentativa de criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, como quer o presidente ucraniano, seria considerado uma “implicação direta em atividades militares”. Ele advertiu que tal medida teria consequências catastróficas para a Europa e o mundo.

— As sanções sendo impostas se assemelham a uma declação de guerra, mas graças a Deus não chegamos a isso — disse Putin, referindo-se à adoção de sanções pelos EUA, em coordenação com aliados como a União Europeia, Reino Unido, Canadá e outros, que vem sendo uma das principais ferramentas de pressão sobre o governo russo para interromper a invasão.

Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou o Ocidente de "banditismo econômico", ameaçando retaliações, mas sem dar detalhes. Já o ministério de Relações Exteriores da Rússia acusou o Reino Unido de agir de forma "histérica" com as sanções, prometendo medidas duras, mas proporcionais, contra interesses britânicos na Rússia. O Reino Unido planeja apertar suas leis para facilitar uma repressão aos empresários russos em Londres, que chama de “oligarcas". Neste sábado, a Itália anunciou o congelamento de bens dos empresários russos no valor de 140 milhões de euros.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado que a tentativa do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de assegurar uma ajuda direta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, aliança liderada pelos EUA) no conflito não vinha ajudando as negociações entre os dois lados.

— As declarações constantemente iradas de Zelenskiy não aumentam o otimismo — disse Lavrov a repórteres.

