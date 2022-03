Putin sugere entregar equipamento militar ocidental capturado por tropas russas a repúblicas separatistas da Ucrânia

Apoie o 247

Agência Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, concordou com a ideia do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de entregar o equipamento militar ocidental capturado da Ucrânia aos militares das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

"Quanto às entregas de equipamento, especialmente o de produção ocidental, que ficou nas mãos do Exército da Rússia, eu, claro, apoio a possibilidade da entrega dele às unidades militares das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk", disse Putin.

Além disso, o presidente russo apoio a ideia de enviar voluntários para prestar assistência militar a Donbass, frisando que a Ucrânia nem sequer tenta esconder o fato da presença de mercenários estrangeiros no seu território.

O presidente russo, ordenou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, a preparar um relatório separado quando ao reforço das fronteiras ocidentais da Rússia devido às ações da OTAN.

"Em se tratando do reforço das fronteiras ocidentais da Rússia em ligação às ações empreendidas pelos países da OTAN neste sentido e em resposta ao que eles estão fazendo, devemos considerar isso distintamente. Solicito que prepare um relatório separado e que me deixe informado. Com base na discussão [deste relatório], em breve tomaremos uma decisão adequada", disse Putin ao ministro da Defesa durante reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia.

Anteriormente, o líder russo revelou que a decisão de colocar forças dissuasoras do Exército russo em regime de alerta especial foi tomada após a secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, ter "escapulido que a OTAN poderia se envolver no conflito".

"Apesar das declarações imprudentes deles, como foi dada pela ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, quando ela disse sem pensar que a OTAN poderia se envolver no conflito, nós tivemos que tomar imediatamente a decisão de colocação em regime de alerta especial as nossas forças de dissuasão", disse Putin.

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro para desmilitarização e desnazificação do país, depois que as repúblicas de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para interromper o bombardeio de civis.

