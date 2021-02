Quem é Andrés Arauz, candidato da esquerda no Equador e favorito para vencer a eleição presidencial

Jovem economista de 35 anos é ex-ministro de Rafael Correa, tem o apoio do ex-presidente e lidera as pesquisas para o pleito deste domingo, com chances de ser eleito já no primeiro turno edit

Revista Fórum - O primeiro turno das eleições presidenciais no Equador acontece neste domingo (7) e as pesquisas indicam que o candidato favorito é o economista Andrés Arauz, da coligação (União Pela Esperança).

Ministro do Planejamento durante o terceiro e último mandato do ex-presidente Rafael Correa, Arauz tenta se impor como o mais jovem presidente da história do país sul-americano – ele vai completar 36 anos justamente na véspera do dia em que pode ser eleito como o novo mandatário equatoriano.

A plataforma política de Arauz está baseada em retomar o projeto político de Rafael Correa, com promessa de desfazer as medidas neoliberais do atual presidente Lenín Moreno – que, curiosamente, também foi eleito, em 2017, com o apoio do correísmo, até por ter sido vice-presidente no primeiro mandato da esquerda no Equador, mas acabou traindo o “padrinho político” ainda no primeiro ano, e se tornou um dos seus mais ferrenhos adversários.

