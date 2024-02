Rabinos ortodoxos dizem que estado de Israel é pior do que os nazistas

Apoie o 247

247 – O grupo Torah Judaism, que reúne rabinos ortodoxos em Israel e várias partes do mundo, voltou a criticar o estado de Israel e afirmou que, hoje, Israel é pior do que os nazistas. Os integrantes do grupo são estudiosos da religião judaica e têm se posicionado contra o genocídio promovido por Israel contra os palestinos. Confira a postagem:

Israel much worse than the nazis pic.twitter.com/zHUHw5cv8b continua após o anúncio February 26, 2024

O tal grupo também saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele foi atacado por autoridades israelenses, após se posicionar contra o genocídio.

