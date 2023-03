Reforma da Previdência na França cola em Macron o carimbo de autoritário e amplia revolta nas ruas

Governo recorreu a um recurso da constituição para mudar as aposentadorias passando por cima do parlamento edit

PARIS, 16 Mar (Reuters) - A decisão do presidente Emmanuel Macron de afastar-se da Assembleia Nacional e promover uma reforma impopular do sistema previdenciário sem votação na Câmara dos Deputados pode garantir uma reforma que ele diz ser necessária para as finanças da França. Mas pode acabar sendo uma vitória de Pirro.

Ao usar poderes constitucionais especiais em vez de arriscar que os legisladores rejeitem a reforma, Macron deu munição à oposição e aos líderes sindicais que consideram a reforma antidemocrática.

Também pode jogar o país nas mãos da extrema direita.

"É um golpe", disse a líder de extrema-direita Marine Le Pen a repórteres após uma sessão caótica no parlamento, onde a primeira-ministra Elisabeth Borne foi vaiada ao anunciar que o governo invocaria o artigo 49.3 da constituição, permitindo-lhe aprovar a legislação sem um voto.

O governo concluiu que não conseguiu obter votos suficientes de legisladores conservadores na Câmara dos Deputados para garantir a aprovação de seu plano de aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos.

Após semanas de debates acalorados no parlamento e protestos de rua atraindo mais de 1 milhão de pessoas correm o risco de deixar um legado tóxico que pode impulsionar os populistas de extrema-direita, disseram analistas.

"Esta reforma tem todos os ingredientes para aumentar os votos dos partidos da direita radical", disse Bruno Palier, cientista político da universidade francesa Sciences-Po.

Palier disse que arcar com o peso da reforma será a classe média baixa, um segmento da população que já se sente o perdedor da globalização, como aconteceu na Grã-Bretanha antes do Brexit e nos Estados Unidos antes da eleição de Donald Trump.

“Esse ressentimento não vai desaparecer, vai se transformar em algo diferente, só vai esperar que as cédulas de votação se manifestem novamente”, acrescentou.

