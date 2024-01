Regime israelita entra para a lista dos que mais prendem jornalistas do mundo

Apoie o 247

247 - Censo do Comitê de Proteção a Jornalistas (CPJ) aponta que Israel está entre os países que mais prendem jornalistas do mundo, aparecendo na sexta colocação.

Segundo o jornal O Globo, o regime sionista aparece no levantamento empatado com o Irã e atrás de China, Myanmar, Bielorrússia, Rússia e Vietnã, respectivamente

Ao redor do mundo, 320 jornalistas foram presos em 2023, o segundo maior patamar desde o início da série histórica. Em Israel, todos os 17 presos em 2023 eram palestinos da Cisjordânia ocupada. 14 dos presos estão cumprindo pena sem serem alvo de qualquer acusação formal.

