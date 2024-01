Rei Charles III é internado para realização de cirurgia de próstata

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O monarca britânico, Rei Charles III, deu entrada em um hospital em Londres nesta sexta-feira (26) para realizar uma cirurgia de próstata devido ao aumento do órgão. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, que revelou a necessidade do procedimento e o adiamento de compromissos do rei há uma semana.

Um porta-voz da realeza britânica anunciou que “o rei deu entrada em um hospital de Londres nesta manhã para realizar o tratamento programado. Sua Majestade agradece a todos que enviaram bons votos durante a semana passada e está feliz em saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública".

continua após o anúncio

O aumento da próstata, conhecido como hiperplasia prostática benigna (HPB), é uma condição comum que afeta cerca de 50% dos homens após os 50 anos, conforme a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A SBU esclarece que esse aumento não está relacionado a câncer e não aumenta o risco de desenvolver tumores.

Por ser minimamente invasivo, o paciente geralmente é liberado do hospital alguns dias após a cirurgia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: