Repórter desmente acusação ucraniana de que Rússia teria atacado Memorial do Holocausto de Kiev: "nenhum monumento danificado"

247, com CartaCapital - Na terça-feira, 1, o chefe do Gabinete da Presidência ucraniana, Andriy Yermak, havia afirmado que ataques aéreos atingiram o Memorial do Holocausto Babyn Dar, em Kiev. No entanto, nesta quarta-feira 2, um jornalista israelense que visitou o monumento confirmou que o local não foi atingido.

“Ontem, o governo ucraniano divulgou informações enganosas sobre os danos ao local, incluindo a monumentos e à área de sepultura judaica. Tudo isso, vi com meus próprios olhos depois de um passeio abrangente pelo local, não corresponde à realidade”, escreveu Ron Ben Yishai, em um artigo no jornal israelense Yediot Ahronot.

"Posso informar com certeza que nenhum monumento foi danificado e nenhuma bomba, míssil ou projétil atingiu a área", escreveu o veterano correspondente.

A informação inicial foi divulgada pela CNN International.

"Posso informar com certeza que nenhum monumento foi danificado e nenhuma bomba, míssil ou projétil atingiu a área", escreveu o veterano correspondente em matéria publicada nessa manhã pelo jornal israelense Yediot Ahronot.

