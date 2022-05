Apoie o 247

(SANA) - A revista francesa Mondafrique alertou para os perigos do possível fluxo de armas que os países ocidentais fornecem à Ucrânia à Líbia, após o apoio militar maciço dos Estados Unidos e dos países ocidentais ao regime de Kiev.

A revista disse em um relatório na terça-feira que armas podem fluir da Ucrânia para a Líbia, reconhecendo os perigos do apoio ocidental ao regime de Kiev no envio de bilhões de dólares em equipamentos militares para a segurança global e da possível chegada dessas armas à Líbia.

Além disso, ela lembrou as palavras de funcionários dos EUA transmitidas pela CNN de que algumas das armas recebidas pela Ucrânia acabarão em lugares inesperados e nas mãos de outros exércitos e milícias a longo prazo.

"As intervenções militares da OTAN contra a Líbia desde 2011 ainda não terminaram, enquanto seu nome foi confundido com a palavra caos, e inúmeras conferências foram organizadas para tentar reparar o que a OTAN destruiu no país", disse ele à revista.

A agência francesa sublinhou que a Líbia é um país estratégico devido à sua localização geográfica e à sua grande riqueza energética, estando presa numa teia de interferências externas que agrava as tensões internas.

Desde a agressão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em 2011, a Líbia vive um estado de caos e insegurança devido à proliferação de armas e organizações terroristas que tentam impor sua influência e controle sobre várias cidades e regiões.

