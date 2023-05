Romancista russo é alvo de atentado ucraniano

Apoie o 247

247 - O romancista russo Zakhar Prilepin foi vítima de um atentando terrorista na Rússia neste sábado (6). O carro onde ele estava explodiu após uma bomba ser detonada. Prilepin escapou com vida, mas o motorista dele morreu.

O Comitê Investigativo da Rússia informou que o suspeito de cometer o atentado, Alexander Permyakov, admitiu ter agido sob ordens de Kiev. Também confessou ter plantado um dispositivo explosivo ao longo do caminho do carro e acionado a bomba remotamente, segundo o comunicado do comitê.



Permyakov disse em um vídeo divulgado pelos investigadores que havia sido recrutado pelos serviços especiais ucranianos em 2018 e, em 2022, havia chegado à Rússia com o objetivo de matar Prilepin.

O atentado aconteceu na região de Nizhny Novgorod, a cerca de 400 quilômetros de Moscou. Prilepin sofreu pequenas fraturas em ossos.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a responsabilidade pelo ataque terrorista a Prilepin, bem como por outros ataques, é não apenas das autoridades ucranianas, como também de "seus patrocinadores ocidentais, principalmente os EUA. Graças a seus esforços o projeto anti-russo na Ucrânia, baseado em o neonazismo, foi minuciosamente nutrido desde o golpe de fevereiro de 2014".

Este é o terceiro atentado contra personalidades russas que apoiam, em diferentes graus, a operação militar especial na Ucrânia:

Em Moscou, em agosto de 2022, uma bomba matou Daria Dugina, filha do filósofo Alexandr Dugin. As autoridades russas afirmaram que a Ucrânia estava por trás da explosão.

No mês passado, um explosivo em um café em São Petersburgo matou um blogueiro militar famoso, Vladlen Tatarsky. As autoridades mais uma vez responsabilizaram as agências de inteligência ucranianas.

(Com Sputnik).

