Rússia abre vantagem após fiasco da vacina inglesa

Diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos expôs vantagens de plataforma tecnológica da vacina russa Sputnik V em comparação com as tecnologias usadas em outras vacinas

Sputnik - Enquanto a empresa farmacêutica britânica AstraZeneca interrompeu os testes clínicos de sua vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, o diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo), Kirill Dmitriev, não comentou tal evento.

Contudo, Dmitriev ressaltou as vantagens da vacina russa Sputnik V contra a doença em relação às vacinas que usam como plataforma o mRNA (RNA mensageiro) e adenovírus de macaco.

De acordo com Dmitriev, a tecnologia de plataformas com adenovírus humanos, usadas na Sputnik V, foram mais estudadas do que as novas referidas tecnologias.

A segurança dos vetores de adenovírus humanos já foi comprovada ao longo de décadas em mais de 250 testes clínicos, enquanto tal tecnologia é muito mais compatível aos seres humanos como plataforma de entrega de material genético na criação de vacinas, uma vez que o homem já coexiste com os adenovírus humanos há mais de 100 mil anos.

De forma diferente, as tecnologias que usam o RNA mensageiro e adenovírus de macaco não possuem estudos de longo prazo.

Enquanto as empresas do setor farmacêutico anunciaram um compromisso de segurança de seus medicamentos na luta contra a COVID-19 na terça-feira (8), Dmitriev ressaltou a ausência de estudos de longo prazo sobre os efeitos cancerígenos e o impacto na fertilidade em pessoas que tomaram vacinas que usam tais novas tecnologias.

Anteriormente, Dmitriev havia comentado o "compromisso de segurança", publicado por nove empresas farmacêuticas.

Mais explicações sobre as questões relacionadas à vacina Sputnik V foram concedidas por Kirill Dmitriev em um artigo baseado em suas respostas.

