Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Ministério da Saúde da Ucrânia colocou como objetivo a partir do dia 24 de fevereiro destruir totalmente todos os agentes biológicos nos laboratórios, declarou na segunda-feira (7) Igor Kirillov, diretor das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia.

"Os documentos analisados confirmam que o Ministério da Saúde da Ucrânia colocou como objetivo a partir de 24 de fevereiro destruir completamente os agentes biológicos localizados em laboratórios", detalhou Kirillov.

Ele acrescentou que a administração das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação russas está constantemente analisando a situação biológica no território da Ucrânia, havendo evidências da destruição de todos os programas biológicos realizados até agora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao mesmo tempo, uma análise das instruções dadas aos funcionários dos laboratórios demonstra que o procedimento de eliminação das coleções tem como objetivo sua destruição irrecuperável", sublinhou o alto responsável.

As atividades de fortalecimento das propriedades patogênicas, que estão sendo empenhadas na Ucrânia, são uma violação ucraniana e dos EUA da convenção da ONU sobre a proibição de armas biológicas e à base de toxinas, continuou o diretor das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia.

"Os curadores do Pentágono entendem que se estas coleções chegarem aos especialistas russos, então muito provavelmente será confirmada a violação da Ucrânia e dos EUA da convenção sobre a proibição de armas biológicas e à base de toxinas, em particular, o trabalho de fortalecimento das propriedades patogênicas de microrganismos usando o método de biológica sintética", de acordo com Kirillov, que diz ser a única explicação para a pressa da Ucrânia em destruir os restos do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele detalhou que eram realizados experimentos com bactérias da peste, antraz e brucelose em um laboratório biológico de Lvov, e com a difteria, salmonelose e disenteria nos laboratórios de Kharkov e Poltava.

Segundo o funcionário russo, apenas em Lvov foram destruídos 232 recipientes com leptospirose, 30 com tularaemia, dez com brucelose e cinco com peste.

"No total, mais de 320 recipientes foram destruídos. A nomenclatura e o número excessivo de biopatógenos são indicativos de trabalhos realizados como parte de programas biológico-militares", apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra das consequências do programa biológico, diz, foi o aumento da incidência de sarampo em 100 vezes, e outras infecções, no território ucraniano, registrado pelas Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia desde 2014, que explica ser devido a um programa de "reforma" do sistema de saúde ucraniano.

"Assim, o número de casos de rubéola, difteria e tuberculose tem aumentado na Ucrânia. A incidência de sarampo aumentou em mais de 100 vezes. A Organização Mundial de Saúde declarou a Ucrânia um país de alto risco de surto de pólio."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE