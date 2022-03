Rússia anuncia novo cessar-fogo e corredores humanitários em Kiev e outras cidades da Ucrânia

As Forças Armadas russas anunciaram um cessar-fogo temporário e a abertura de corredores humanitários em Kiev, Mariupol, Kharkov e Sumy edit

247 - As Forças Armadas russas anunciaram nesta segunda-feira (7) um cessar-fogo temporário e a abertura de corredores humanitários em Kiev, Mariupol, Kharkov e Sumy.

O processo de evacuação de civis será realizado sob controle, inclusive com a ajuda de drones.

Segundo informações do exército russo, relatadas por RT, a medida foi tomada levando em consideração "a situação humanitária catastrófica e sua forte deterioração" nas cidades mencionadas, e também a pedido pessoal do presidente francês Emmanuel Macron em conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin.

Ainda segundo RT, o governo russo notificou a abertura de corredores humanitários na Ucrânia à ONU, à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

