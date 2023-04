Rússia apoia proposta do Brasil de tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU; comércio bilateral bate recorde

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Sputnik) - A Rússia reafirma o apoio ao Brasil em sua aspiração de se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas como parte de uma justa reforma da governança global, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, enquanto seu colega brasileiro, Mauro Vieira, observou forte comércio laços entre os dois países.

“Como parte de nosso esforço comum para promover uma reforma equitativa dos mecanismos e instituições de governança global, vamos trabalhar de perto na ONU, em seu Conselho de Segurança, onde o Brasil é atualmente um membro não-permanente”, disse Lavrov em uma reunião conjunta coletiva de imprensa com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

"E reafirmamos hoje o nosso apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, assim como apoiamos a Índia, e nesse sentido também apoiamos a necessidade de atender aos interesses do continente africano."

O Brasil defende uma reforma do Conselho de Segurança da ONU com vistas a ampliar o número de membros permanentes. Em 2010, criou a aliança G4 com Alemanha, Índia e Japão para apoiar as candidaturas de cada um para assentos permanentes.

A Rússia tem repetidamente manifestado seu apoio às aspirações do Brasil.

Comércio crescente

Na mesma conferência conjunta, Vieira reiterou que o comércio entre a Rússia e o Brasil atingiu um recorde de US$ 9,8 bilhões em 2022, com a Rússia fornecendo um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil.

"A Rússia ocupa um lugar importante na nossa balança comercial. O comércio [entre os dois países] no ano passado foi recorde, 9,8 bilhões de dólares, e a Rússia foi nosso 13º melhor parceiro comercial", disse ele durante a conferência, após negociações com Lavrov .



Vieira destacou que as partes concordaram em trabalhar para aprofundar e diversificar as relações comerciais mútuas para superar a marca de US$ 10 bilhões, que haviam estabelecido como meta 10 anos antes.

"A Rússia está fornecendo um quarto de todos os fertilizantes para o Brasil", disse o chanceler brasileiro, acrescentando que discutiu especificamente esse assunto com Lavrov, para garantir que o fornecimento permaneça constante, pois é essencial para a agricultura brasileira.



Os ministros se reuniram no dia 17 de abril no Palácio do Itamaraty, sede do ministério das Relações Exteriores, na capital Brasília. É a primeira etapa da viagem de Lavrov a vários países latino-americanos, que acontecerá de 17 a 21 de abril, incluindo também Venezuela, Nicarágua e Cuba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.