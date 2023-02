Rússia confirma circulação de resolução pedindo ao chefe da ONU que investigue a sabotagem do Nord Stream

Apoie o 247

NAÇÕES UNIDAS, 18 de fevereiro (Sputnik) - A missão russa nas Nações Unidas confirmou a circulação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que solicita ao secretário-geral Antonio Guterres que investigue a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, disse o enviado russo adjunto no órgão mundial, Dmitry Polyanskiy, em sua página do Telegram.



"Hoje, circulamos no Conselho de Segurança um projeto de resolução sobre a realização de uma investigação internacional independente sob os auspícios do secretário-geral da ONU sobre a disrupção do Nord Stream. Buscaremos uma votação na próxima semana", disse Polyanskiy nesta sexta-feira (17).

A resolução diz que foi estabelecido, sem sombra de dúvida, que as explosões de setembro foram um ato de sabotagem, e não um desastre tecnogênico.



O documento pede que o secretário-geral comunique ao conselho no prazo de 14 dias as recomendações para as modalidades específicas propostas quanto à constituição da comissão.

