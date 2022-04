Rússia considera "inaceitável e inadmissível" bombardeio israelense contra Síria

Apoie o 247

TASS - A Rússia considera inaceitável o contínuo bombardeio israelense no território sírio e condena categoricamente as ações que violam a lei internacional, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um briefing na quinta-feira.



"Consideramos necessário enfatizar que o contínuo bombardeio israelense do território sírio, a violação dos direitos básicos do direito internacional é categoricamente inaceitável e inadmissível", disse ela. "Condenamos veementemente tais ações irresponsáveis, que aumentam o número de militares e vítimas civis e representam uma ameaça real de uma escalada descontrolada de tensão em toda a região".



Zakharova observou que tais ataques "levam a uma diminuição da capacidade militar das Forças Armadas sírias e têm um impacto negativo na eficácia dos esforços de combate ao terrorismo em solo sírio". "Exigimos que o lado israelense pare com essa prática cruel e perigosa", acrescentou.



Mais cedo, um porta-voz do comando militar da República Árabe disse que quatro soldados sírios foram mortos e três outros ficaram feridos em um ataque israelense a posições de tropas perto de Damasco. O canal de TV Al-Hadath, com sede em Dubai, informou que cinco militantes xiitas do Hezbollah, que lutam ao lado do exército sírio contra os grupos terroristas, também foram mortos. Os ataques atingiram a área do aeroporto internacional no sul de Damasco, onde estão localizados depósitos de armas e postos de comando dos grupos xiitas.



De acordo com o Al-Hadath, o ataque foi a nona ação agressiva de Israel contra a Síria desde o início do ano.

