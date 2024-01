Rússia diz que ataque ao Iêmen viola o direito internacional e solicita reunião do Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

TASS - A Rússia condenou o ataque dos EUA e do Reino Unido ao Iêmen e solicitou que o Conselho de Segurança da ONU se reúna nesta sexta-feira (12) paa tomar posição sobre esses ataques.

“A Rússia solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU em 12 de janeiro, em conexão com os ataques dos EUA e do Reino Unido ao Iémen”, disse a missão.

Na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução exigindo o fim imediato dos ataques a navios no Mar Vermelho. Cerca de 11 membros do CSNU votaram a favor do documento, enquanto quatro países, nomeadamente, Rússia, China, Argélia e Moçambique, abstiveram-se. Antes disso, o CSNU rejeitou três propostas russas para alterar o texto do projeto de resolução, incluindo a que mencionava o conflito entre a Palestina e Israel como a razão por trás da recente escalada no Mar Vermelho.

