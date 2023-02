Rússia diz que expansão da Otan representou ameaça direta à segurança nacional

Apoie o 247

247 - “O Ocidente mostrou "desprezo desafiador" pelas preocupações de Moscou ao continuar a mover a infraestrutura militar da Otan para mais perto das fronteiras da Rússia, disse o representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, em uma sessão especial da Assembléia Russa na quarta-feira (22), na véspera da votação de uma resoução que condenou a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia.

Segundo o diplomata, a Rússia alertou várias vezes contra o desenvolvimento militar coletivo do Ocidente no território da Ucrânia. "Ele representou uma ameaça direta à nossa segurança nacional", enfatizou.

Ele também destacou que as reivindicações de vários países de que a Rússia é a culpada pela destruição do sistema de segurança regional e global "são hipócritas", já que, no final de 2021, a Rússia apresentou "uma série de iniciativas concretas para desescalar e promover a confiança no Euro-Atlântico".

"Propusemos que os Estados Unidos e a Otan assinassem tratados sobre garantias de segurança." No entanto, segundo Nebenzia, esta oportunidade foi "arrogantemente rejeitada" pelos EUA e seus aliados. "Eles se recusaram terminantemente a discutir nossas iniciativas, que, se implementadas, teriam evitado o que estamos vendo hoje", disse ele.

A delegação russa denunciou que o Ocidente rejeitou as propostas de Moscou, já que elas estavam "convertendo a Ucrânia a todo custo em um verdadeiro campo de operações militares nas imediações de nossas fronteiras".

Neste contexto, o representante russo garante que "não há dúvidas de que não é a Ucrânia que está em guerra com a Rússia [...] mas o Ocidente colectivo, representado pelos EUA e seus aliados da NATO e da UE". Uma guerra que é percebida pela Rússia como a luta "pela sobrevivência".

