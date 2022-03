Rússia e Ucrânia realizam nesta terça conversações na Turquia

Apoie o 247

ICL

247 - Realizam-se na manhã desta terça-feira conversações entre a Rússia e a Ucrânia, sediadas pela Turquia, onde já se encontram ambas as delegações. A reunião terá como sede a última residência dos sultões otomanos, às margens do Estreito de Bósforo. O local é o canal que liga o Mar de Mármara (e sua extensão, o Mar Mediterrâneo) com o Mar Negro, separando a Europa da Ásia. A cidade de Istambul, onde o estreito se encontra, é a única do mundo a se localizar em dois continentes diferentes ao mesmo tempo - Europa e Ásia.

A delegação russa é chefiada por Vladimir Medinsky, assessor do presidente Putin. Pela Ucrânia participam o ministro da Defesa Alexey Reznikov, o conselheiro do chefe do gabinete presidencial Mikhail Podolyak e o representante da fração parlamentar "Servo do Povo" David Arahamia.

A última reunião presencial ocorreu no território da Bielorrússia em 7 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE