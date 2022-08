Rússia e Ucrânia travam intensos combates perto de Donetsk

Apoie o 247

247 - Pesados ​​combates ocorreram em torno da cidade de Pisky, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira (11), enquanto a Rússia intensifica os preparativos para conquistar toda a região de Donbass, informa a Reuters.

Um funcionário da República Popular de Donetsk, apoiada pela Rússia, disse que Pisky, na linha de frente a apenas 10 quilômetros a noroeste da capital da província, Donetsk, estava sob controle de forças russas e locais.

"A situação está quente em Pisky. A cidade é nossa, mas ainda existem bolsões de resistência espalhados no norte e no oeste", disse o funcionário Danil Bezsonov, no Telegram.

Autoridades ucranianas negaram que a cidade fortemente fortificada, chave para a defesa de Donetsk, tenha caído. A Reuters não conseguiu verificar as informações do campo de batalha.

A região de Donbass, composta pelas províncias de Luhansk e Donetsk, tornou-se o principal objetivo de Moscou na operação militar especial na Ucrânia. Lughansk está agora quase completamente sob controle russo, mas ainda há resistência ucraniana em Donetsk.

