Rússia exorta Estados Unidos a cessar o envio de armas à Ucrânia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que isso está aumentando as tensões na zona de conflito edit

WASHINGTON, TASS – Se as autoridades dos EUA estão comprometidas em resolver o conflito doméstico da Ucrânia por meios diplomáticos, devem abandonar os planos de fornecer mais armas à Ucrânia, disse a embaixada russa em Washington em comunicado no Facebook.

"Se os Estados Unidos estão realmente comprometidos com os esforços diplomáticos para resolver o conflito intra-ucraniano, devem abandonar os planos de fornecer novos lotes de armas para as Forças Armadas da Ucrânia. Em vez disso, Washington deve usar sua influência sobre as autoridades ucranianas para convencê-las a parar de sabotar os Acordos de Minsk", diz o comunicado.

Moscou também pede a Washington que acabe com a histeria em torno da questão do Donbass, disse a embaixada russa em comunicado.

A embaixada destacou que em 18 de janeiro a Casa Branca, o Departamento de Estado dos EUA e altos funcionários do Pentágono fizeram comentários "sobre a ausência de medidas de desescalada na fronteira russo-ucraniana" e "argumentaram que nosso país poderia invadir o estado vizinho a qualquer momento, inclusive do território da Bielorrússia."

"Enfatizamos mais uma vez: a Rússia não vai atacar ninguém. A prática de mover tropas em nosso próprio solo é um direito soberano. Apelamos para acabar com a histeria e não para aumentar a tensão em torno do problema do Donbass. E o mais importante - não para empurrar 'cabeças quentes' em Kiev para novas provocações", acrescentou o comunicado.

A CNN informou na semana passada que as autoridades dos EUA autorizaram ajuda militar adicional à Ucrânia no valor de US$ 200 milhões. De acordo com o relatório, os EUA pretendem fornecer à Ucrânia armas pequenas, munições, equipamentos médicos e de vigilância por radar. Enquanto isso, o Politico disse que "os US$ 200 milhões foram aprovados como parte da autoridade de saque do presidente Joe Biden, o que o habilita a fazer com que o secretário de Estado peça ao secretário de Defesa que entregue itens do estoque existente do Pentágono a um país em perigo".

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse, comentando esses relatórios, que o aumento do fornecimento de armas para a Ucrânia está aumentando as tensões na zona de conflito.

