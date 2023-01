Rússia proíbe fornecimento de petróleo a países que fixaram teto de preço para petróleo

A fixação do teto para o petróleo russo foi introduzida pelo G-7, União Europeia e Austrália em dezembro do ano passado edit

Sputnik - Nesta segunda-feira (30) o governo da Rússia publicou um procedimento para cumprir o decreto do presidente Vladimir Putin, proibindo o fornecimento de petróleo aos países que fixaram o teto de preço para o petróleo russo.

A fixação do teto para o petróleo russo foi introduzida pelo G-7, União Europeia e Austrália no dia 5 de dezembro de 2022.

O documento, firmado pelo primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, tem como objetivo estabelecer até o dia 1º de março de 2023 como será realizado o monitoramento dos preços do petróleo russo destinado à exportação.

Por sua vez, as empresas exportadoras russas terão de fornecer mensalmente a informação sobre os contratos firmados e os preços que constam nestes.

Além disso, terão de monitorar se não foi aplicado um teto de preço até o comprador final.

No decreto de Putin, que entrará em vigor nesta quarta-feira (1º/2), e permanecerá vigente até 1º de julho, foi estabelecido, entre outras disposições, que as entregas do petróleo e dos produtos petrolíferos russos, que foram proibidos sob o decreto, possam ser autorizadas com uma permissão especial do líder russo.

