Saiba quem é Stormy Daniels, pivô do escândalo que atinge Donald Trump

Apoie o 247

ICL

247 – Stormy Daniels, pivô do escândalo que provocou o indiciamento do ex-presidente estadunidense Donald Trump, é uma atriz pornô americana que esteve envolvida em um escândalo político em 2018, envolvendo o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, alegou ter tido um caso com Trump em 2006, enquanto ele já era casado com Melania Trump.

O caso veio à tona em 2018, quando foi descoberto que o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, havia pago Daniels US$ 130 mil em troca de seu silêncio sobre o suposto caso. Cohen posteriormente foi condenado e preso por violações de campanha e fraude financeira relacionadas ao pagamento.

O caso atraiu muita atenção da mídia e levantou questões sobre a ética e a legalidade das ações de Trump e Cohen. Daniels também entrou com uma ação contra Trump para invalidar um acordo de não divulgação que ela assinou com Cohen, argumentando que o acordo não era legal. A ação foi eventualmente resolvida fora do tribunal em 2019.

Longa carreira no cinema adulto

Stormy Daniels entrou na indústria em 2002, aos 23 anos de idade, e rapidamente ganhou destaque por sua aparência exuberante. Ao longo de sua carreira, Daniels estrelou em mais de 150 filmes adultos e ganhou vários prêmios na indústria pornográfica, incluindo o prêmio AVN de Melhor Atriz em 2004. Além de sua carreira na frente das câmeras, Daniels também trabalhou como diretora e roteirista em vários filmes adultos.

Fora da indústria pornô, Daniels também apareceu em programas de TV e filmes convencionais, incluindo a comédia de Seth Rogen, "Ligeiramente Grávidos" e o drama de Mariah Carey, "Tennessee". Ela também participou do programa de TV "Celebrity Apprentice", apresentado por Donald Trump.

Após o escândalo com Trump, Daniels tornou-se uma personalidade muito procurada na mídia, fazendo várias aparições na TV e na imprensa escrita para falar sobre seu relacionamento com o então presidente. Ela também lançou um livro de memórias, "Full Disclosure", em 2018, que detalha seu suposto relacionamento com Trump e as consequências que se seguiram.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.