"Se existe um campo de detenção de muçulmanos no mundo, este é a Baía de Guantánamo", rebate porta-voz chinês

247 - No 20.º aniversário da inauguração da Baía de Guantánamo, a China aliou-se a Cuba no apelo para que a prisão seja fechada imediatamente. Em pronunciamento, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, caracterizou a instalação como "um triste capítulo na história dos Direitos Humanos".

Em referência às acusações dos EUA sobre a suposta existência de campos de concentração da população uigure no noroeste do país asiático, Wenbin foi enfático: "Se existe um campo detendo muçulmanos no mundo, este é a Baía de Guantánamo. Inclusive, a rede americana de prisões secretas está espalhada pelo mundo".

Ele afirmou que os EUA mantêm prisões no Afeganistão e no Iraque. Ele citou o centro de Abu Ghraib, no país árabe, onde militares americanos praticaram tortura após a invasão, além de estupros.

Veja:

If there exists a detention camp holding Muslims anywhere in the world, #GuantanamoBay is it. pic.twitter.com/kMIr2U9nLe PUBLICIDADE January 12, 2022

