Secretário-geral da ONU discute situação humanitária com chanceler ucraniano

TASS - O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, discutiu em uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, a atual situação humanitária na Ucrânia, disse a assessoria de imprensa do chefe da ONU em comunicado.

"Eles discutiram a situação de segurança e direitos humanos na Ucrânia", diz o comunicado.

"O secretário-geral informou o ministro das Relações Exteriores Kuleba sobre os objetivos da missão do coordenador de socorro de emergência Martin Griffiths a Moscou e Kiev e reiterou o compromisso das Nações Unidas com um cessar-fogo humanitário na Ucrânia e um maior apoio humanitário ao povo ucraniano", disse a declaração do secretário-geral.

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, realizou uma reunião nesta segunda-feira (4) em Moscou com o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, durante a qual discutiram a situação na Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado posterior que Fomin "observou o trabalho conjunto bem-sucedido com representantes do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários credenciados no Ministério da Defesa da Rússia em Moscou. com informações objetivas sobre a situação humanitária na Ucrânia para funcionários da ONU."

