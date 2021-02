Secretário-geral da ONU pede fim da repressão em Mianmar

António Guterres mencionou um único país no discurso de abertura da conferência do Conselho de Direitos Humanos: Mianmar. "Os golpes de Estado não têm espaço em nosso mundo moderno", enfatizou edit

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, durante o discurso anual no Conselho de Direitos Humanos (CDH), pediu o fim imediato da repressão em Mianmar.

O país do sudeste asiático foi o único mencionado no discurso.

"Peço hoje ao exército de Mianmar que pare a repressão imediatamente, liberte os prisioneiros, acabe com a violência e respeite os direitos humanos e a vontade do povo expressada nas recentes eleições", afirmou Guterres no discurso de abertura da conferência.

"Os golpes de Estado não têm espaço em nosso mundo moderno", enfatizou o secretário-geral.

As falas foram reportadas no Correio Braziliense.

Uma junta militar tomou o poder em Mianmar no início de fevereiro. Desde então, a líder civil da nação, Aung San Suu Kyi, está presa e protestos foram realizados pela população.

As forças policiais e militares de Mianmar reprimem brutalmente manifestantes, mas a junta também garantiu que realizará novas eleições e entregará o poder ao vencedor.

