'Sempre respeite a Rússia', pede Emmanuel Macron

Do RT - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o diálogo com a Rússia deve sempre se basear no respeito a ela “ como país ”.

Falando na segunda-feira durante seu primeiro compromisso como candidato presidencial, Macron dedicou parte de seu discurso ao ataque russo à Ucrânia, que chamou de “ erro histórico”. ”

“Combater um povo irmão e desejar destruí-lo e humilhá-lo com os piores meios, isso é um erro histórico”, disse Macron.

No entanto, o presidente francês, que continua sendo um dos poucos líderes ocidentais que fala regularmente com o presidente russo Vladimir Putin, ressaltou a necessidade de continuar o diálogo, argumentando que “ não há paz duradoura se a Rússia não estiver engajada em uma grande arquitetura de paz no nosso continente ."

É importante “ sempre respeitar a Rússia como país e povo russo ”, acrescentou Macron, argumentando que o objetivo primordial da comunidade internacional agora é “ evitar a escalada e a expansão da guerra ”.

O presidente francês aparentemente não está muito otimista, no entanto, sobre a perspectiva de diminuir o conflito.

“ Estou sendo claro: no curto prazo, a guerra provavelmente continuará ”, disse ele, expressando dúvidas de que “ nos próximos dias e semanas ” haverá algum tipo de “ solução negociada ”.

Admitiu que negociar com o seu homólogo russo é “ difícil ”, porque Putin “ se recusa a cessar-fogo ”, e este é “um pré- requisito ” para o início do “ diálogo real ” entre Moscovo e Kiev.

Enquanto isso, a Rússia acusa os “ nacionalistas ” ucranianos de usar os locais como “ um escudo humano ”. Os objetivos declarados da “ operação militar especial ” de Moscou é “ desnazificar ” e “ desmilitarizar ” a Ucrânia, proteger Donbass e defender a própria segurança da Rússia. O Ocidente respondeu ao ataque impondo duras sanções à Rússia.