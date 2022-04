Senado aprova indicação de Ketanji Brown Jackson, a 1ª juíza negra da Suprema Corte dos EUA

Jackson tomará o lugar de Breyer, de 83 anos, no bloco liberal de um tribunal com uma maioria conservadora cada vez mais assertiva edit

WASHINGTON (Reuters) - Ketanji Brown Jackson foi confirmada pelo Senado nesta quinta-feira como a primeira mulher negra a servir na Suprema Corte em um marco para os Estados Unidos e uma vitória para o presidente Joe Biden, que se saiu bem em uma promessa de campanha, pois procura infundir no judiciário federal uma gama mais ampla de origens.

A votação para confirmar a juíza federal de apelação de 51 anos para um cargo vitalício no principal órgão judicial do país foi de 53 a 47, com três republicanos - Susan Collins, Lisa Murkowski e Mitt Romney - se juntando aos colegas democratas de Biden. Era necessária uma maioria simples, pois Jackson superou a oposição republicana em um processo de confirmação da Suprema Corte que permanece ferozmente partidário.

Jackson tomará o lugar de Breyer, de 83 anos, no bloco liberal de um tribunal com uma maioria conservadora cada vez mais assertiva de 6 a 3. Breyer deve servir até o término do mandato atual do tribunal - geralmente no final de junho - e Jackson seria formalmente empossada depois disso. Jackson serviu no início de sua carreira como escriturária da Suprema Corte para Breyer.

O democrata Raphael Warnock, um dos três membros negros do Senado, disse em debate antes da votação: “Sou pai de uma jovem negra. para agora estar na glória deste momento... Ver a juíza Jackson ascender à Suprema Corte reflete a promessa de progresso sobre a qual nossa democracia se baseia. Que grande dia está na América."

Das 115 pessoas que serviram na Suprema Corte desde sua fundação em 1789, todas, exceto três, eram brancas. Teve dois juízes negros, ambos homens: Clarence Thomas, nomeado em 1991 e ainda servindo, e Thurgood Marshall, que se aposentou em 1991 e morreu em 1993. A atual juíza Sonia Sotomayor é a única hispânica a servir nele. Jackson está prestes a se tornar a sexta mulher justiça de todos os tempos.

As indicações presidenciais para a Suprema Corte tornaram-se um ponto crítico na política americana. O tribunal exerce grande influência na formulação da política americana sobre questões polêmicas, incluindo aborto, armas, leis de votação, direitos LGBT, liberdade religiosa, pena de morte e práticas baseadas em raça.

Antes de Jackson se juntar à bancada, a Suprema Corte deve decidir em casos importantes, incluindo um que poderia anular a decisão histórica de 1973 que legalizou o aborto em todo o país e outro que poderia expandir os direitos das armas.

Mitch McConnell, o principal republicano do Senado, criticou Jackson no debate antes da votação, chamando-a de escolha da "esquerda radical" e dizendo que seu histórico judicial "perturbador" incluía injetar vieses políticos e pessoais nas decisões e tratar criminosos condenados da maneira mais gentil possível na condenação.

A vice-presidente Kamala Harris, que se tornou a primeira mulher negra a ocupar esse cargo depois que Biden a escolheu como sua companheira de chapa nas eleições de 2020, presidiu a votação. Um porta-voz de Harris disse que o vice-presidente acredita que Jackson se tornará uma juíza "excepcional".

'JUSTIÇA IGUAL'

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, observou o legado de escravidão do país e as lutas passadas para trazer direitos às mulheres e aos negros americanos, acrescentando: “Hoje estamos dando um passo gigante, ousado e importante no caminho trilhado para cumprir a promessa de fundação de nosso país. "

O senador democrata Dick Durbin disse: "Estamos começando a escrever outro capítulo na busca de nossa nação por justiça igual perante a lei, e esse capítulo começa com três letras: KBJ", usando suas iniciais.

Biden nomeou Jackson no ano passado para o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia depois que ela passou oito anos como juíza do distrito federal. Como os três juízes conservadores nomeados pelo antecessor republicano do democrata Biden, Donald Trump, Jackson é jovem o suficiente para servir por décadas no cargo vitalício.

Durante suas audiências de confirmação em março, Jackson disse que o que ela espera trazer à Suprema Corte é semelhante ao que os 115 juízes anteriores entregaram: suas próprias experiências e perspectivas de vida. Ela destacou seu tempo como juíza federal, advogada nomeada pelo tribunal para réus criminais que não podiam pagar um advogado, membro de uma comissão federal sobre sentenças criminais e "sendo uma mulher negra, herdeira sortuda do sonho dos direitos civis"

Jackson observou que ela nasceu em 1970 após a aprovação pelo Congresso das principais leis de direitos civis destinadas a conter a discriminação contra negros e outras minorias, e referiu o fato de que seus pais experimentaram a segregação racial legal em primeira mão em sua cidade natal de Miami.

Biden tem como objetivo trazer mais mulheres e minorias e uma gama mais ampla de origens para o judiciário federal. A nomeação de Jackson cumpriu uma promessa que ele fez durante a campanha presidencial de 2020 de nomear uma mulher negra para a Suprema Corte.

As outras mulheres que serviram na Suprema Corte incluem os atuais membros Amy Coney Barrett, Elena Kagan e Sotomayor, a aposentada Sandra Day O'Connor e Ruth Bader Ginsburg, que morreu em 2020.

