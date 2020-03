Serviços funerários da Itália estão em colapso

247 - A Itália, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, começa a enfrentar um colapso nos serviços públicos que vão desde a superlotação dos hospitais a problemas nos serviços funerários. Entre os problemas no serviço funerário estão a necessidade de protocolos específicos para a remoção dos corpos infectados, o que congestiona as funerárias do interior do país, além da obrigatoriedade da realização de testes para a identificação da Covid-19. Em alguns casos, o tempo para o recolhimento dos corpos chega a superar 24 horas.

"Tivemos algumas situações críticas, mas estamos simplificando os procedimentos para fechar os caixões e levá-los para necrotérios e cemitérios", afirmou o secretário de Bem-Estar da Lombardia, Giulio Gallera. Até o momento, a Itália contabiliza mais de 12 mil casos do novo coronavírus e 827 mortes.