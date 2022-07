Shinzo Abe em "estado grave" após ser baleado durante campanha eleitoral no Japão

Um funcionário do hospital disse que Abe teve parada cardíaca após ser baleado edit

Reuters - Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, encontra-se em estado grave. Ele foi baleado nesta sexta-feira (8) enquanto fazia campanha para uma eleição parlamentar.

O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que Abe, de 67 anos, está em estado grave. Ele condenou o tiroteio na cidade de Nara, no oeste, durante a campanha para as eleições de domingo como um ataque inaceitável aos fundamentos da democracia japonesa.

Mais cedo, um funcionário do hospital disse que Abe parecia estar em estado de parada cardíaca quando foi transportado de helicóptero para o hospital, depois de inicialmente estar consciente e responsivo.

A polícia disse que um homem de 41 anos suspeito de realizar o tiroteio foi preso. A NHK citou o suspeito, Tetsuya Yamagami, dizendo à polícia que estava insatisfeito com Abe e queria matá-lo.

"Tal ato de barbárie não pode ser tolerado", disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, a repórteres.

A NHK mostrou um vídeo de Abe fazendo um discurso de campanha do lado de fora de uma estação de trem quando dois tiros foram disparados, após os quais a visão foi brevemente obscurecida e, em seguida, os seguranças foram vistos abordando um homem de camiseta cinza e calça bege. Uma nuvem de fumaça atrás de Abe pode ser vista em outro vídeo exibido na NHK.

A Kyodo publicou uma fotografia mostrando Abe deitado de bruços na rua com a camisa branca ensanguentada.

A TBS Television informou que Abe havia sido baleado no lado esquerdo do peito e, aparentemente, também no pescoço.

A violência política é rara no Japão, um país com regulamentações rígidas sobre armas.

A polícia disse que o suposto atirador era um morador de Nara. A mídia disse que ele serviu nas forças armadas do Japão.

Abe cumpriu dois mandatos como primeiro-ministro, deixando o cargo em 2020 alegando problemas de saúde. Mas ele continua sendo uma presença dominante sobre o Partido Liberal Democrático (LDP), que controla uma de suas principais facções.

Kishida, o protegido de Abe, esperava usar a eleição para emergir da sombra de Abe e definir seu cargo de primeiro-ministro, disseram analistas. Kishida suspendeu sua campanha eleitoral após o atentado.

