Sociedade civil prepara ofensiva internacional para denunciar ameaças à democracia feitas por Bolsonaro

Eventos serão realizados na Europa e nos EUA com o objetivo de alertar a comunidade internacional sobre as ameaças à democracia feitas por Jair Bolsonaro e seus apoiadores

247 - Entidades da sociedade civil, acadêmicos, indígenas, movimentos negros, juristas e ativistas prepararam uma ofensiva internacional em defesa da democracia brasileira e para denunciar as ameaças ao sistema eleitoral feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores. De acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL, “a partir da próxima semana, dezenas de eventos, reuniões, seminários e denúncias serão realizados na Europa e EUA, com o objetivo de alertar ao mundo sobre a situação brasileira”.

A reportagem destaca que “além dos EUA, conferências estão sendo organizadas na França, Espanha, Alemanha, Portugal e em países da América Latina”. Os debates e seminários em defesa da democracia brasileira também serão realizados em “alguns dos maiores centros acadêmicos do mundo, como a Universidade de Harvard, Brown e Princeton”, além de instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda segundo Chade, “uma carta ainda será entregue nos próximos dias ao mandatário da Casa Branca, assinada por políticos, acadêmicos e personalidades de todo o mundo. O manifesto tem como objetivo frear qualquer possibilidade de que uma eventual ruptura democrática no Brasil por parte de Jair Bolsonaro tenha respaldo internacional ou de governos como o dos EUA”.

