South Front: vídeo mostra soldados ucranianos impedindo civis de saírem da cidade de Chernihiv

247 - Vídeo divulgado pelo portal independente South Front, canal colaborativo que há anos vem cobrindo guerras ao redor do mundo, mostra militares das Forças Armadas da Ucrânia montando um bloqueio na saída de Chernihiv e impedindo que carros civis saíssem da cidade. O bloqueio gerou uma grande fila de carros.

Ainda segundo o portal, um veículo de combate de infantaria teria esmagado um carro civil em retaliação à oposição dos moradores em colocar equipamentos militares perto de edifícios residenciais.

Vídeo mostra soldados da das Forças Armadas da Ucrânia montando um bloqueio na saída de Chernihiv e impedindo que carros civis saíssem da cidade. pic.twitter.com/mcM67BpLQo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 11, 2022

Segundo o governo russo, os nazistas ucranianos têm impedido a população civil de deixar as cidades. O presidente russo Vladimir Putin denunciou que Kiev usa a população como “escudo humano”, buscando promover um banho de sangue para culpar a Rússia.

O representante russo na ONU, Vasili Nebenzia, durante uma sessão do Conselho de Segurança da entidade, disse que “o regime de Kiev, por todos os métodos disponíveis impede a saída de civis e estrangeiros que querem ir para a Rússia, porque temem que as pessoas, uma vez livres, revelem a verdade sobre as ações dos radicais ucranianos”. “Ameaças, intimidação, chantagem, violência física e uso de armas”, denunciou.

