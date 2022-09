Steve Bannon é acusado de lavagem de dinheiro e conspiração

Apoie o 247

247 - O ideólogo e ativista de ultradireita nos Estados Unidos Steve Bannon, que também exerce influência sobre Jair Bolsonaro, seu clã e aliados, foi acusado nesta quinta-feira (8) de lavagem de dinheiro e conspiração em um esquema de fraude na arrecadação de recursos para construir o muro que separa o país do México, bandeira de campanha do ex-presidente Donald Trump.

Foram seis acusações no total, uma por fraude, duas por lavagem de dinheiro e três por conspiração, feitas pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, desafeta de Trump.

Bannon, 68, se apresentou na manhã desta quinta à promotoria na cidade. As condenações previstas nas acusações passam dos 15 anos de prisão. Ele foi apresentado a um juiz e estava algemado quando entrou no tribunal, onde se disse inocente, antes de ser liberado pelas autoridades, sem precisar pagar fiança. Ele deve se apresentar de novo no próximo dia 4 de outubro.

O processo remonta a agosto de 2020, quando a campanha "We Build the Wall" (nós construímos o muro) arrecadou cerca de US$ 25 milhões (R$ 130 milhões na conversão atual) em doações de pessoas físicas para levar a cabo a proposta do então presidente de ampliar as barreiras físicas que separam os EUA do México para evitar a entrada ilegal de imigrantes.

Bannon foi estrategista de Trump no começo do mandato e capitaneou o projeto, que previa arrecadar fundos para construir o muro em propriedades privadas na fronteira. Ele é acusado de desviar doações para despesas pessoais.

Ele já havia sido acusado pela justiça federal em Nova York de enganar os doadores e desviar recursos e chegou a ser preso em agosto de 2020, mas foi liberado em seguida, após pagar fiança de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões).

Em 20 de janeiro de 2021, horas antes de passar o cargo de presidente para o democrata Joe Biden, Trump concedeu, durante a madrugada, perdão presidencial a Bannon e a outros 142 aliados políticos que tinham problemas com a Justiça. O perdão presidencial, no entanto, blindou Bannon apenas de investigações em nível federal.

