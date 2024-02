Susan Sarandon sai em defesa de Lula e compartilha vídeo com as falas do presidente denunciando genocídio israelense

Apoie o 247

247 - A atriz estadunidense Susan Sarandon, uma das vozes mais críticas às políticas de extermínio de Israel, compartilhou em suas redes sociais um vídeo da marca Wear The Peace nas redes sociais, defendendo as falas do presidente Lula.

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza.

