Tensão com a Rússia pode levar Otan a construir gasoduto na Europa

Sputnik - A Otan tem "planos" para construir um gasoduto que conectaria a Espanha e a França a fim de reduzir a dependência da Europa do gás natural russo, informa o jornal espanhol La Vanguardia citando fontes anônimas no governo do país.

A estrutura proposta poderia ser utilizada para transferir cerca de sete bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano a partir da Argélia e de fornecimentos estrangeiros de gás natural liquefeito (GNL). Este último poderia ser armazenado e processado em oito usinas de GNL localizadas na Espanha e em Portugal, diz o jornal.

Fontes de La Vanguardia afirmam que a proposta está na "mesa de trabalho" da Otan e que a Alemanha está "muito interessada" no projeto.

Este projeto de gasoduto não é novo e é conhecido como Midcat, ele foi proposto pela primeira vez há três anos, mas foi rejeitado pelos reguladores espanhóis e franceses como potencialmente não rentável devido aos planos da Europa para alcançar emissões de carbono líquidas nulas até meados do século através da utilização de energia verde.

As notícias sobre um novo gasoduto têm sido debatidas na sequência de um ano complicado para a indústria europeia de energia, que enfrentou um brusco aumento dos preços do gás em 2021.

