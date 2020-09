Tensão pré-eleitoral nos EUA: Facebook afirma que russos promovem campanha de desinformação contra democratas

A tensão pré-eleitoral nos EUA volta a apontar no horizonte. O grupo russo que interferiu na eleição presidencial de 2016, segundo o Facebook, está em ação novamente, desta vez usando um conjunto de contas falsas e um site configurado para se parecer com uma página de notícias de esquerda edit

247 - O Facebook declarou que os russos mais uma vez estão por trás de uma campanha de desinformação nas redes. A operação, conhecida como Internet Research Agency (agência de pesquisa da internet), é uma das evidências de que a entidade está tentando repetir a ação de 2016 e afastar os eleitores americanos do candidato democrata à Presidência.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “agências de inteligência advertiram por meses que a Rússia e outros países estavam ativamente tentando interferir nas eleições de novembro, e as empresas de mídias sociais continuam sendo um meio eficaz para suas ações. O Facebook disse que foi avisado pelo FBI sobre o esforço russo.”

A matéria ainda informa que “embora a rede de contas falsas e o site não tenham alcançado um público tão grande quanto as campanhas do grupo em 2016, eles vieram com uma nova característica: os russos contrataram americanos para escrever para o conteúdo. O site falso, chamado Peace Data, também usou personas com imagens geradas por computador para criar o que parecia ser um veículo de imprensa legítimo.”

