Trabalhadores franceses fazem greve em todo o país, dizendo 'não' à reforma previdenciária de Macron

PARIS, 19 Jan (Reuters) - Trabalhadores franceses entraram em greve e se juntaram a marchas em todo o país nesta quinta-feira, parando trens e cortando a produção de eletricidade em protesto contra os planos do governo de aumentar a idade de aposentadoria em dois anos, para 64 anos.

As paralisações são um grande teste para o presidente Emmanuel Macron, que disse na quinta-feira que seu plano de reforma previdenciária, que as pesquisas de opinião mostram ser extremamente impopular, era "justo e responsável" e precisava ser executado.

Os manifestantes discordaram.

"São os salários e as pensões que devem ser aumentados, não a idade de aposentadoria", dizia uma grande faixa carregada pelos trabalhadores que abriram a marcha de protesto em Tours, no oeste da França.

"Terei que preparar meu andador se a reforma for aprovada", disse Isabelle, 53, assistente social, dizendo que seu trabalho era muito difícil para adicionar mais dois anos.

Centenas de milhares participaram de manifestações em todo o país, de acordo com estimativas da polícia combinadas pelo jornal Le Monde. Em Nice, no sul da França, uma grande faixa dizia: "Não à reforma".

A polícia disparou gás lacrimogêneo à margem do protesto em Paris quando indivíduos mascarados e vestidos de preto com capuz lançaram projéteis em suas linhas. Cerca de 20 pessoas foram presas, disse a BFM TV, citando a polícia.

O governo diz que a reforma previdenciária é vital para garantir que o sistema não quebre. Atrasar a idade de aposentadoria em dois anos e estender o período de pagamento traria 17,7 bilhões de euros adicionais (US$ 19,1 bilhões) em contribuições anuais para pensões, permitindo que o sistema chegasse ao ponto de equilíbrio até 2027, segundo estimativas do Ministério do Trabalho.

Os sindicatos argumentam que existem outras maneiras de garantir a viabilidade do sistema previdenciário, como taxar os super-ricos ou aumentar as contribuições dos empregadores ou dos aposentados abastados.

"Esse problema pode ser resolvido de uma maneira diferente, por meio de impostos. Os trabalhadores não deveriam ter que pagar pelo déficit do setor público", disse Laurent Berger, líder do CFDT, o maior sindicato trabalhista da França.

MAIS GREVES?

O desafio para os sindicatos é transformar a oposição à reforma - e a raiva por causa da crise do custo de vida - em um protesto social em massa que pode eventualmente forçar o governo a mudar de rumo.

Líderes sindicais, que devem anunciar mais greves e protestos à noite, disseram que quinta-feira foi apenas o começo.

A reforma da previdência ainda precisa passar pelo parlamento, onde Macron perdeu a maioria absoluta, mas espera aprová-la com o apoio dos conservadores.

Maquinistas, professores e trabalhadores de refinarias estavam entre os que abandonaram seus empregos, assim como quase 45% dos funcionários da gigante de serviços públicos EDF, informou a empresa. A rádio France Inter tocou música em vez de sua programação habitual e motoristas de ônibus e funcionários públicos também pararam de trabalhar.

Apenas entre uma em três e uma em cinco linhas de TGV de alta velocidade estavam operando, com quase nenhum trem local ou regional circulando, disse a operadora ferroviária SNCF.

TRÁFEGO INTERROMPIDO

Em Paris, algumas estações de metrô foram fechadas e o trânsito foi seriamente interrompido, com poucos trens circulando.

Na movimentada estação Gare du Nord, as pessoas correram para pegar os poucos trens que ainda operavam enquanto funcionários de coletes amarelos auxiliavam os passageiros exaustos.

A funcionária do restaurante Beverly Gahinet, que faltou ao trabalho porque seu trem foi cancelado, disse que concordava com a greve, mesmo que não participasse.

Mas nem todos foram tão compreensivos.

"São sempre as mesmas (pessoas) que estão em greve... e temos de aguentar", disse a trabalhadora imobiliária Virginie Pinto, enquanto lutava para encontrar um metro para ir trabalhar.

A proibição de 2007 de greves selvagens e restrições a greves para garantir serviços públicos mínimos limitaram a capacidade dos sindicatos de desgastar as ambições de reforma dos governos.

O fato de trabalhar em casa é muito mais comum agora, já que a pandemia também pode ter um impacto.

A greve interrompeu as travessias de balsa entre Dover e Calais, uma importante rota marítima para o comércio entre a Grã-Bretanha e o continente.

Cerca de sete em cada dez professores primários pararam de trabalhar, e quase o mesmo número em escolas secundárias, disseram seus sindicatos, embora o Ministério da Educação tenha dado números muito mais baixos.

Em Paris, os estudantes bloquearam pelo menos uma escola secundária em apoio à greve.

Os dados da EDF e da operadora de rede RTE mostraram que a produção de eletricidade caiu cerca de 10% do fornecimento total de energia, levando a França a aumentar as importações.

Os embarques foram bloqueados nas refinarias da TotalEnergies (TTEF.PA) na França, disseram representantes sindicais e da empresa, mas a empresa disse que um dia de greve não interromperia as operações da refinaria .

O impacto no tráfego aéreo ficou em grande parte limitado a uma redução de cerca de 20% dos voos em Orly, o segundo maior aeroporto de Paris.

