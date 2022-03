Trump ataca Biden e diz que teria evitado guerra na Ucrânia

Apoie o 247

Do site RT – O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, atacou o governo Biden durante um comício no sábado em meio ao conflito da Rússia com a Ucrânia. Trump se gabou de que a Rússia nunca teria se envolvido no conflito sob sua supervisão.

“As notícias falsas diziam que minha personalidade nos levaria a uma guerra… fui o único presidente em décadas que não colocou a América em nenhum novo conflito”.

Trump argumentou que, sob Biden, os EUA “não são temidos nem respeitados” e que “nunca houve um momento em que nosso país foi tratado da maneira que é agora”.

“Outros países estão nos ensinando e nos dizendo o que fazer. É por isso que estamos vendo caos, caos e derramamento de sangue em todo o mundo”, sugeriu o 45º presidente dos EUA.

