Trump cogita impor tarifas de até 60% sobre produtos chineses

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando medidas para impor tarifas substanciais sobre produtos chineses, caso seja reeleito. Essas ações, vistas como potenciais desencadeadoras de uma guerra comercial global, incluem a revogação do status da China como "nação mais favorecida" para o comércio, o que poderia resultar em tarifas federais superiores a 40% sobre importações chinesas. Publicamente, Trump endossou a ideia de reduzir o status comercial da China com os Estados Unidos, enquanto, em discussões privadas, ponderou a possibilidade de aplicar uma tarifa fixa de 60% sobre todas as importações provenientes da China, segundo reportagem de Jeff Stein no The Washington Post.

Essas propostas representam uma intensificação das políticas comerciais adotadas durante o primeiro mandato de Trump, que já incluíam tarifas sobre produtos chineses. Economistas de diferentes espectros políticos alertam para os impactos significativos que tais medidas podem ter nas economias dos Estados Unidos e do mundo. Trump, no entanto, argumenta que as tarifas visam fortalecer a indústria nacional e gerar receita para o governo federal, ignorando as preocupações sobre o aumento dos custos para consumidores e empresas americanas.

Embora Trump tenha elogiado anteriormente o presidente chinês Xi Jinping e assinado um acordo comercial com a China em 2020, sua postura atual reflete uma visão mais dura em relação a Pequim, especialmente em meio à campanha eleitoral de 2024. Ainda que as discussões sobre tarifas estejam em curso, o impacto potencial dessas medidas sobre as relações comerciais globais e a economia dos EUA permanece incerto.

