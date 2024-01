Trump diz que Biden pode iniciar a Terceira Guerra Mundial antes das eleições presidenciais nos EUA

Apoie o 247

247 – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou durante um comício em Iowa que o atual presidente, Joe Biden, poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial e destruir os Estados Unidos nos próximos dez meses, antes da eleição presidencial. Trump expressou preocupações quanto ao comportamento da administração atual, afirmando que "eles não estão se comportando corretamente com ninguém", o que, segundo ele, poderia levar ao desencadeamento de um conflito global. Mesmo estando próximos das eleições, Trump ressaltou que a proximidade não é suficiente para evitar danos significativos em um curto período, alertando para a possibilidade de completa destruição do país, segundo reportagem da Sputnik .

No discurso, Trump reiterou seu compromisso em evitar conflitos em áreas sensíveis, como Ucrânia e Oriente Médio, enquanto garantia controle sobre a situação na Península Coreana. Destacou ainda sua habilidade, ao contrário de Biden, em estabelecer relações positivas com líderes mundiais. Segundo o ex-presidente, a sua experiência e capacidade diplomática seriam cruciais para evitar crises globais, especialmente em um momento tão delicado. Trump enfatizou ser o único candidato capaz de resguardar os Estados Unidos da iminência de uma Terceira Guerra Mundial.

A declaração ocorreu em um contexto em que Trump manifesta seu interesse em retornar à Casa Branca após as próximas eleições presidenciais. Afirmou que sua liderança seria a garantia necessária para proteger os estadunidenses e evitar cenários catastróficos em termos de conflitos internacionais.

