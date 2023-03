Trump é indiciado nos Estados Unidos por subornar atriz pornô

Apoie o 247

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump foi indiciado por um grande júri de Manhattan após uma investigação sobre subornos pagos à atriz pornô Stormy Daniels, tornando-se o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais, num momento em que busca concorrer novamente à Casa Branca, informou o New York Times nesta quinta-feira.

As acusações, decorrentes de uma investigação liderada pelo procurador distrital democrata de Manhattan Alvin Bragg podem remodelar a corrida presidencial de 2024. Trump disse anteriormente que continuaria fazendo campanha pela indicação do Partido Republicano se fosse acusado criminalmente.

Trump, de 76 anos, buscou a reeleição em 2020, mas foi derrotado pelo democrata Joe Biden. Trump alegou falsamente que perdeu para Biden devido a uma fraude eleitoral generalizada e chamou a investigação que levou ao seu indiciamento de "caça às bruxas política". No ano passado, o escritório de Bragg obteve a condenação criminal da empresa imobiliária do empresário que se tornou político.

Um grande júri convocado por Bragg em janeiro começou a ouvir evidências sobre o papel de Trump no pagamento a Daniels dias antes da eleição presidencial de 2016 que ele acabou vencendo. Daniels, uma conhecida atriz e diretora de filmes adultos cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, disse que recebeu o dinheiro em troca de manter silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em 2006.

O advogado pessoal do ex-presidente, Michael Cohen, disse que Trump direcionou pagamentos secretos a Daniels e a uma segunda mulher, a ex-modelo da Playboy Karen McDougal, que também disse ter tido um relacionamento sexual com ele. Trump negou ter tido casos com qualquer uma das mulheres.

Os promotores federais examinaram o pagamento de Daniels em 2018, levando a uma sentença de prisão para Cohen, mas nenhuma acusação contra Trump.

Nenhum ex-presidente dos Estados Unidos ou em exercício jamais enfrentou acusações criminais. Trump também enfrenta duas investigações criminais por um procurador especial nomeado pelo procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e uma por um promotor local na Geórgia.

